أزمة جديدة في الأفق بين باريس ولندن.. فرنسا تحتجز سفينيتي صيد بريطانيتين

فرضت الشرطة البحرية الفرنسية غرامة على سفينتي صيد بريطانيتين خلال عملية تفتيش، الأربعاء، مع اندلاع خلاف جديد بين لندن وباريس بشأن حقوق الصيد بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

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وقالت وزيرة البحرية الفرنسي أنيك جيراردين في تغريدة على "تويتر"، إنه على الرغم من أن الفحوصات على القوارب البريطانية كانت قياسية خلال موسم صيد الأسقلوب (المحار)، فقد تم تشديدها أيضا على "خلفية تشديد الضوابط في القناة، في سياق المناقشات بشأن التراخيص مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية".

وأضافت جيراردين أن أحد القوارب البريطانية ضبط وهو يصطاد في خليج السين دون الحصول على التراخيص المناسبة.

واصطحبت الشرطة البحرية القارب وطاقمه إلى ميناء لوهافر، حيث يمكن مصادرة ما تم اصطيادهم واحتجاز القارب. كما بمكن فرض عقوبات جزائية على مالكي السفن.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، نشرت فرنسا قائمة بعقوبات قد تفرضها على لندن اعتبارا من الـ2 من نوفمبر، ما لم يتم إحراز تقدم في خلاف الصيد البحري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

Ce mercredi, 2 navires anglais ont été verbalisés lors de contrôles classiques au large du Havre.

➡️ Le premier n'a pas obtempéré spontanément : verbalisation.

➡️ Le second n'avait pas de licence pour pêcher dans nos eaux : dérouté à quai et remise à l'autorité judiciaire. pic.twitter.com/2YETmeITC1 — Annick Girardin (@AnnickGirardin) October 27, 2021

وقالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية الفرنسيتان في بيان مشترك إن "فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها".

وأضافت أنه "يجري إعداد جولة ثانية من الإجراءات. ولا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة".

❗️On l’a dit, on le fait. Les pêcheurs 🇫🇷🇪🇺 ne seront pas la variable d’ajustement du #Brexit.

Avec @AnnickGirardin, nous annonçons des mesures de rétorsion pour protéger nos pêcheurs, à partir du 2 novembre. Le dialogue reste ouvert mais nous défendrons toujours nos intérêts ⤵️ pic.twitter.com/6cFO0qI4gq — Clement Beaune (@CBeaune) October 27, 2021

المصدر: RT+ رويترز