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فرنسا تنشر قائمة بعقوبات محتملة على بريطانيا في خلاف تراخيص الصيد البحري

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فرنسا تنشر قائمة بعقوبات محتملة على بريطانيا في خلاف تراخيص الصيد البحري
Globallookpress
علما فرنسا والاتحاد الأوروبي
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نشرت فرنسا قائمة بعقوبات قد تفرضها على لندن اعتبارا من الـ2 من نوفمبر، ما لم يتم إحراز تقدم في خلاف الصيد البحري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية الفرنسيتان في بيان مشترك إن "فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها".

وأضافت أنه "يجري إعداد جولة ثانية من الإجراءات. ولا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة".

المصدر: "رويترز" 

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