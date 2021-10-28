أحدهما عربي الجنسية.. السلطات التركية تعتزم ترحيل أجنبيين من أراضيها

أعلنت مديرية الأمن بولاية نوشهير وسط تركيا إحالة أفغاني وسوري إلى شعبة الأجانب، قبل ترحيلهما.

وقالت المديرية في بيان لها، إن "قوات الأمن ضبطت أفغانيا في محطة الحافلات المركزية، كان قد دخل إلى تركيا بطريقة غير قانونية".

وأضافت: "قوات الأمن أوقفت أيضا، مشتبها به سوري الجنسية، تتهمه بالمشاركة في أعمال سلب ونهب".

وأشارت إلى أنها أحالتهما إلى مركز شعبة الأجانب في ولاية قيصري، تمهيدا لترحيلهما إلى بلديهما.

المصدر: "الأناضول"