لأول مرة.. رئيسة تايوان تعترف بوجود قوات أمريكية على الجزيرة

اعترفت رئيسة تايوان تساي إينغ وين لأول مرة بوجود قوات أمريكية على أراضي الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها على الرغم من وجود حكومة مستقلة فيها منذ عدة عقود.

وفي حديث لقناة "سي إن إن" وفي معرض إجابتها عن سؤال بشأن عديد القوات الأمريكية في تايوان، امتنعت تساي عن تحديد العدد الدقيق، مكتفية بالقول إنه "ليس كبيرا مثلما يعتقد الناس".

وأضافت: "لدينا تعاون في طيف واسع من المجالات مع الولايات المتحدة لتعزيز قدراتنا الدفاعية".

وقالت: "هنا في هذه الجزيرة 23 مليون نسمة يسعون كل يوم جاهدين لحماية أنفسهم وديمقراطيتنا وضمان الحرية التي يستحقها الناس".

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وتابعت: "وفي حال فشلنا، سيعني ذلك أن الناس سيشككون في ما إذا يتعين عليهم المحاربة في سبيل تلك القيم".

يذكر أن آخر قوات أمريكية انسحبت من تايوان رسميا عام 1979 في أعقاب اعتراف واشنطن بجمهورية الصين الشعبية ومبدأ "الصين الواحدة"، لكن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم العسكري لتايوان.

وازدادت التوترات حول تايوان في الفترة الأخيرة، على خلفية تحركات السفن الحربية الصينية والأمريكية بالقرب من الجزيرة، وتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد واشنطن "للدفاع عن تايوان".

المصدر: سي إن إن