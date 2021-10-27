وزير: تايوان بحاجة إلى تعزيز الدفاع والمزيد من الأصدقاء

قال وزير خارجية تايوان جوزيف وو إن بلاده تحتاج إلى تعزيز دفاعاتها وتسعى إلى كسب المزيد من الأصدقاء على الساحة الدولية بجانب حلفائها الدبلوماسيين الذين لا يتجاوز عددهم 15 في العالم.

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وقال وو، للصحفيين اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترسيل، وهو ثاني أعلى مسؤول في الدولة، إن "الوضع في مضيق تايوان يزداد توترا ويبدو أنه يزداد خطورة".

وأضاف "هناك العديد من الأشياء التي كنا نقوم بها ونحاول القيام بها مرارا وتكرارا. أولها هو تعزيز قدراتنا الدفاعية نعتقد أن الضعف يدعو للعدوان، وبالتالي نريد أن تكون لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا، ونحن عازمون".

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي والصين التي تعتبر الجزيرة منطقة خاضعة لسيادتها.

وتايوان البالغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة يديرها منذ 75 عاما نظام لجأ إلى الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية إبان الحرب الأهلية الصينية.

وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكدة أنها عاجلا أم آجلا ستستعيد الجزيرة، وبالقوة إذا لزم الأمر.

لكن الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد مؤخرا رغبته بأن تتم إعادة توحيد الجزيرة مع البر الصيني"سلميا".

المصدر: رويترز