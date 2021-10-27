هولندا.. إدانة لاجئ إيراني بالإرهاب

حكم في هولندا بالسجن أربع سنوات على لاجئ إيراني دبر ومول هجمات إرهابية في بلاده استهدفت الحكومة الإيرانية وأنصارها.

وارتبط الرجل البالغ 42 عاما والذي لم تنشر هويته تماشيا مع لوائح الخصوصية الهولندية بحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وهي جماعة انفصالية في إقليم الأحواز الغني بالنفط جنوبي إيران.

وقالت المحكمة إن المتهم كان على اتصال بانفصاليين خططوا لهجمات ونفذوها في إيران، ومنها إضرام النار في المصارف، كما استهدفوا أشخاصا على صلة بالحكومة الإيرانية.

وناقش أيضا أهدافا محتملة وقدم دعما ماليا وحث الانفصاليين على التسجيل المصور للهجمات، وفقا لنص الحكم المكتوب.

وتابعت المحكمة أنه من خلال تحركاته "لعب دورا مهما في منظمة إجرامية وإرهابية كان هدفها دعم الهجمات في إيران".

وطالب الادعاء بسجنه ست سنوات، لكن القضاة قالوا إنهم حكموا بعقوبة أقل بسبب التاريخ الشخصي للرجل، الذي تضمن تعرضه للسجن والتعذيب في إيران.

المصدر: AP