اليابان.. مصرع شخص بانهيار نفق قطار مغناطيسي قيد الإنشاء

أعلنت قناة NHK التلفزيونية اليابانية انهيار موقع بناء في نفق قطار مغناطيسي في محافظة جيفو وسط البلاد.

وأشارت القناة إلى أن "شخصا قتل في الحادث وأصيب آخر بجروح خطيرة في ساقه، فيما فتحت شركة السكك الحديدية (JR Tokai) تحقيقا في أسباب الحادث".

وذكرت القناة أن "خط ماجليف بين طوكيو ومدينة ناغويا، والذي يزيد طوله عن 280 كيلومترا، كان من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2027".

وتابعت: "تم اختبار جهاز التحليق المغناطيسي الياباني السريع على مسار تجريبي في محافظة ياماناشي، حيث تم تطويره هناك ليصل إلى سرعة 603 كم/ساعة، وتم الاعتراف به باعتباره أسرع قطار في العالم".

ويعمل أطول مسار قطار مغناطيسي في العالم في شنغهاي، ويبلغ طوله 30.5 كم.

المصدر: "تاس"