بالفيديو.. إنقاذ سياح علقوا رأسا على عقب في قطار للملاهي في اليابان

توقف قطار للملاهي في "يونيفرسال ستوديوز" بمدينة أوساكا اليابانية إثر انقطاع التيار الكهربائي، وأصبح عشرات الأشخاص معلقين في القطار على ارتفاع بالغ.

وظل بعض السياح معلقين رأسا على عقب لمدة تصل إلى ساعتين قبل أن يتم إنقاذهم، حسب وسائل إعلام محلية.

المصدر: أ.ب.