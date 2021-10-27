بكين ردا على واشنطن: تايوان "لا تملك الحق"بالمشاركة في الأمم المتحدة

قالت بكين اليوم الأربعاء إن تايوان "لا تملك الحق" بالمشاركة في الأمم المتحدة، رافضة دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بهذا الخصوص.

جاء التصريح الصيني ردا على دعوة بلينكن أمس الثلاثاء إلى "مشاركة كبيرة" لتايوان في الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه بكين وتعتبره غير مقبول وذلك لأنها تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها.

وفي وقت سابق ردت وزارة الخارجية الصينية، على تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن تايوان، قائلة: "لن نتنازل أبدا عن مصالحنا الحيوية ولا يوجد أي مجال للمساومة".

المصدر: أ ف ب