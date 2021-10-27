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الولايات المتحدة.. العثور على مجموعة مهاجرين من المكسيك داخل عربة صهريج (فيديو)

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الولايات المتحدة.. العثور على مجموعة مهاجرين من المكسيك داخل عربة صهريج (فيديو)
تكساس، الولايات المتحدة
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تمكن حراس الحدود في ولاية تكساس الأمريكية من اعتراض مجموعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.

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وتم العثور على المجموعة في عربة صهريج للسكك الحديدية.

وأفادت قناة "فوكس نيوز"، السبت الماضي، بأن قافلة ضخمة من المهاجرين، وهي الأكبر في العام الجاري اخترقت قوات الأمن المكسيكية التي حاولت منع القافلة من الدخول.

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