محاولات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيا

سجلت محاولات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة منذ بداية العام وحتى الـ1 من أكتوبر الجاري مستوى قياسيا، حيث أوقفت السلطات 1.7 مليون مهاجر على الحدود الأمريكية.

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وأفادت هيئة الحدود الأمريكية بأن الجهات المعنية أوقفت حتى مطلع الشهر الجاري 1734686 شخصا حاولوا التسلل إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل مستوى قياسيا لمؤشر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية في 1960.

وبلغ تدفق المهاجرين ذروته في يوليو 2021، حينما تم توقيف 213593 شخصا، قبل تراجع طفيف لهذا العدد على مدى شهرين.

وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين عام 2019 على حدود الولايات المتحدة 977509 أشخاص، ليشهد هذا الرقم بعد ذلك انخفاضا ملموسا عام 2020 بسبب جائحة كورونا إذ تم توقيف 458088.

المصدر: "نوفوستي"