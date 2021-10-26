القضاء البريطاني ينظر في استئناف حكم عدم تسليم أسانج لواشنطن

تنظر محكمة لندن العليا الأربعاء في استئناف الحكومة الأمريكية قرار المحكمة البريطانية عدم تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج لواشنطن المعرض في الولايات المتحدة للسجن 175 عاما.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الجلسات ستستمر يومي الأربعاء والخميس وسط سعي واشنطن إلى تسلم أسانج، حيث يريد مكتب المدعي العام الأمريكي تقديمه للمحاكمة بتهمة السرقة والكشف عن معلومات سرية متعلقة بالدفاع".

وخسر فريق المدافعين عن أسانج في أغسطس الماضي حكما قضائيا مما مكن من إعطاء الحكومة الأمريكية مزيدا من الأسباب للاستئناف على قرار حظر التسليم.

وقضت محكمة في لندن في يناير الماضي بأن "تسليم مؤسس أسانج إلى الولايات المتحدة أمر مستحيل، مستندة في قرارها إلى مخاوف على صحة السجين العقلية".

وانتهى المطاف بأسانج في البداية في سجن بريطاني بسبب أحداث عام 2012، حيث اتهم في السويد بـ"التحرش الجنسي"، وكان على بريطانيا أن تقرر تسليمه، لكن أطلق سراحه بكفالة، ولجأ بعدها إلى سفارة الإكوادور لدى لندن، حيث ظل هناك لمدة سبع سنوات، لتغلق السلطات السويدية القضية في وقت لاحق.

في أبريل عام 2019، أدين بتهمة عدم المثول أمام المحكمة في عام 2012 في محكمة وستمنستر الابتدائية، ثم سمحت السلطات الإكوادورية للشرطة البريطانية بدخول السفارة واعتقاله مطلع شهر مايو من العام ذاته، وحكمت محكمة بريطانية على أسانج بالسجن لمدة 50 أسبوعا.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في أبريل عام 2019، أنها اتهمت أسانج بالتآمر مع المخبر السابق لموقع "ويكيليكس" تشيلسي مانينغ، في اختراق شبكات أجهزة الكمبيوتر الحكومية ونشر وثائق عسكرية سرية.

المصدر: "إنترفاكس"