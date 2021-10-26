ألبانيا.. تسمم 400 شخص في ضواحي العاصمة

باشرت السلطات الألبانية التحقيق في تسم زهاء 400 شخص من سكان بلدة كروجا الصغيرة الواقعة في ضواحي العاصمة تيرانا.

وحسب صحيفة "ديلي نيوز" الألبانية، تم نقل جميع سكان البلدة المصابين بالتسمم تقريبا إلى المستشفيات، فيما تخضع عينات مياه الشرب للفحص.

وتشتبه الشرطة في أن التسمم قد يكون ناجما عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.

ووصف الرئيس إلير ميتا في منشور عبر "فيسبوك" حادثة التسمم بأنها تهديد خطير لحياة الناس.

وقال: "أتابع بقلق التسمم الجماعي لسكان كروجا، وهو وضع ينذر بالخطر يجب التعامل معه بمسؤولية كبيرة وجدية من قبل مؤسسات الدولة المسؤولة عن الصحة العامة".

وأضاف: "أدعم وأهنئ الفرق الطبية على الرعاية والمهنية التي أظهرتها حتى الآن وأحث خدمات الصحة الوبائية والطب الشرعي على اكتشاف الأسباب والمسؤولين عن هذه الحادثة الخطيرة في أقرب وقت ممكن، والتي تشكل تهديدا خطيرا على حياة الإنسان والأمن القومي".

المصدر: dailynews + Balkan Insight