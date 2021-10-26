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إيران.. مطالبات برلمانية للحكومة بالرد على الهجمات الإلكترونية

أخبار العالم

إيران.. مطالبات برلمانية للحكومة بالرد على الهجمات الإلكترونية
Reuters Woohae Cho
محطات تعبئة الوقود - أرشيف
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دعا فريق من النواب الإيرانيين الحكومة إلى الرد على الهجمات الإلكترونية التي أصابت نظام توزيع المحروقات في البلاد بالشلل.

وكتب النائب في البرلمان هادي بيكي على "تويتر": "الخلل الحاصل في نظام توزيع المحروقات أثبت مرة أخرى أهمية دعم منظومة الدفاع المدني لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تهدد حياة المواطنين الإيرانيين".

وأضاف: "هذه المغامرات تعتبر انتهاكا لوحدة أراضينا ويجب الرد عليها من خلال عملية على المستوى ذاته".


من جهتها، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية بيانا أكدت فيه أن "جميع البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الدولة تعمل من دون أي مشاكل".

وأضافت: "بناء على المتابعات وجهود خبراء وزارة النفط، يتم أيضا إزالة المعوقات التي تسببت في الانقطاع بأنظمة محطات الوقود، وسيعود تدريجيا إلى حالته المستقرة خلال الساعات المقبلة".

المصدر: RT

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