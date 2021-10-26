أنباء عن تعرض إيران لهجوم إلكتروني واسع النطاق
Globallookpress
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نشرت بعض الوكالات الإيرانية المعارضة مقاطع تظهر تعرض اللافتات الإلكترونية في بعض مدن إيران إلى هجوم إلكتروني، حيث أدرجت عليها عبارات غير لائقة أو مناوئة للنظام.
وتوقفت اليوم الثلاثاء، معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني في النظام الإلكتروني الموحد لتوزيع الوقود، فيما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن هجوما إلكترونيا تسبب في تعطل على نطاق واسع في محطات الغاز بأنحاء البلاد.
المصدر: RT + "رويترز"
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