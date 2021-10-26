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أنباء عن تعرض إيران لهجوم إلكتروني واسع النطاق

أخبار العالم

أنباء عن تعرض إيران لهجوم إلكتروني واسع النطاق
Globallookpress
العلم الإيراني
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نشرت بعض الوكالات الإيرانية المعارضة مقاطع تظهر تعرض اللافتات الإلكترونية في بعض مدن إيران إلى هجوم إلكتروني، حيث أدرجت عليها عبارات غير لائقة أو مناوئة للنظام.

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توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني وأنباء غير مؤكدة عن هجوم إلكتروني
توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني وأنباء غير مؤكدة عن هجوم إلكتروني

وتوقفت اليوم الثلاثاء، معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني في النظام الإلكتروني الموحد لتوزيع الوقود، فيما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن هجوما إلكترونيا تسبب في تعطل على نطاق واسع في محطات الغاز بأنحاء البلاد.

المصدر: RT + "رويترز"

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