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توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني وأنباء غير مؤكدة عن هجوم إلكتروني

توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني وأنباء غير مؤكدة عن هجوم إلكتروني

أخبار العالم

توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني وأنباء غير مؤكدة عن هجوم إلكتروني
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توقفت اليوم الثلاثاء، معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني في النظام الإلكتروني الموحد لتوزيع الوقود.

 هذا ووردت أنباء غير مؤكدة تتحدث عن احتمال تعرض المنظومة الإلكترونية لتوزيع الوقود إلى هجوم من قبل قراصنة إلكترونيين.

يتبع..

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