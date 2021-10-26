الأمير تشارلز يزور مصر الشهر المقبل برفقة زوجته

يزور ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، رفقة زوجته دوقة كورنوال، مصر خلال شهر نوفبمر المقبل، بهدف إقامة روابط جديدة بين مصر والمملكة المتحدة.

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وأعلن جاريوث بيرلي، سفير بريطانيا بالقاهرة، في تغريدة على موقع "تويتر" عن زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى مصر، قائلا إن الزيارة دليل قوي على أهمية العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر، وتوطد الروابط الإنسانية، وخلال الزيارة سيريان حضارة مصر القديمة وحضارتها العريقة ومصر الحديثة ومدى تطورها ونموها، وسيناقشان أهم قضية للإنسانية وهي تغير المناخ من خلال محادثات مع الحكومة المصرية.

نهاردة مبسوط أوي اني أشاركوا أن أصحاب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، ودوقة كورنوال هيزوروا مصر في شهر نوفمبر لتعزيز العلاقات القديمة و إقامة روابط جديدة بين مصر و المملكة المتحدة.@AlsisiOfficial@MfaEgypt@ClarenceHousepic.twitter.com/Le2Ky74hl2 — Gareth Bayley, British Amb to Egypt 🇬🇧🇪🇬 (@GarethBayleyUK) October 25, 2021

يذكر أن الأمير تشارلز، هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، حيث تبوأ منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وأقدم وريثٍ شرعي في تاريخ بريطانيا.

المصدر: "الوطن نيوز".