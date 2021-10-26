ألمانيا.. وفاة أول منقذ في عملية الدهس بسوق عيد الميلاد في برلين عام 2016

بعد نحو خمس سنوات من عملية الدهس بشاحنة في سوق عيد الميلاد في برلين، توفي أحد أوائل المنقذين الذين هبوا لمساعدة الضحايا في تلك الليلة.

وقال قريب له لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين، إن الرجل البالغ من العمر 49 عاما توفي في 5 أكتوبر الجاري ودفن منذ ذلك الحين في مدينة ترويسدورف بالقرب من بون.

وكان الرجل قد هرع إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من دخول الشاحنة إلى السوق المزدحم في بريتشيدبلاتز وسط برلين في 19 ديسمبر 2016.

ويعتقد أنه أصطدم في هذه العملية بعارضة وأصيب بجروح خطيرة في رأسه، ومنذ ذلك الحين، احتاج إلى رعاية على مدار الساعة.

وأضاف قريبه أنه توفي بسبب مرض معد نتيجة العجز على المدى الطويل، علما أن أسرته تمتنع عن كشف مرضه لحماية خصوصيته.

وبعد وفاة المنقذ ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي من 12 إلى 13.

وكان بين الضحايا سائق الشاحنة الذي لقي مصرعه برصاص المهاجم الذي سرق الشاحنة قبل ساعات من حادث الدهس.

المصدر: د ب أ