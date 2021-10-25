صحيفة تركية: أنقرة تجهز 35 ألف جندي لعملية عسكرية محتملة شمال سوريا

كشفت صحفية Turkiye Gazetesi في تقرير نشرته يوم الاثنين، أن أنقرة تجهز أكثر من 35 ألف عسكري من المحتمل أن يشاركوا في عملية عسكرية شمالي سوريا.

وقالت الصحيفة التركية إن الاستعدادات تتواصل لشن عملية عسكرية محتملة ضد "حزب العمال الكردستاني" شمال سوريا.

وأضافت أنه تم استدعاء قادة فصائل المعارضة السورية المقاتلة في مناطق عمليات "درع الفرات" و"نبع السلام" و"غصن الزيتون" إلى أنقرة، وأنه سيتم تنفيذ العملية على خطين رئيسيين بجيش قوامه 35 ألف فرد.

وحسب الصحيفة، فقد تم تبادل المعلومات حول تنسيق الجبهة الأمامية واستراتيجية وتكتيك للعملية التي سيتم تنفيذها مع قادة "الجيش الوطني السوري" الذين تم استدعاؤهم إلى أنقرة، كما تم تحديد مواقع وأعداد الجنود الذين سيقاتلون في جبهات تل رفعت ومنبج وعين عيسى وتل تمر بريف الحسكة.

وذكرت أنه سيتم نشر جنود من ذوي الخبرة من "الجيش الوطني السوري" وشاركوا في عمليات سابقة، في نقاط حساسة أثناء العملية التي ستنفذ في المناطق المحتلة من قبل "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" مثل منبج وتل رفعت وتل تمر وعين عيسى، موضحة أن وحدات الكوماندوز ستدعم العملية.

كما بينت الصحيفة أن تركيا تابعت عن كثب جميع تحركات "حزب العمال الكردستاني" وأنصاره جوا وبرا قبل العملية التي لا تزال قيد الإعداد، وتم تحديد الأنفاق والمراكز اللوجستية ونقاط النقل والمخيمات وأنظمة الاتصالات في تل رفعت ومحيطها، وفي منبج وعين عيسى وتل تمر.

وأشارت أيضا إلى أن قضية عين العرب (كوباني) بين البنود ذات الأولوية في عملية التطهير الشامل في شمال سوريا، والتي تستعد لها تركيا، حيث تم التأكيد على ضرورة تحرير عين العرب من أجل قطع خط القامشلي - منبج - كوباني التابع لحزب العمال الكردستاني وضمان الربط المباشر بين رأس العين وتل أبيض مع مناطق درع الفرات.

ولفتت الصحيفة إلى أن حزب العمال الكردستاني دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمنع العملية، مشيرة إلى أن الحزب سينشر دعاية كاذبة مفادها أن تركيا تستخدم الأسلحة الكيميائية.

Suriyeli komutanlar operasyon için Ankara'da: ÖSO ile harekât trafiğihttps://t.co/7Fi6rmrRiSpic.twitter.com/lOmiI2NOd0 — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) October 25, 2021

المصدر: "Turkiye Gazetesi"