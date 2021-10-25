الخارجية الأمريكية تستحدث مكتبا جديدا خاصا بالأمن السيبراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستستحدث مكتبا جديدا خاصا بالسياسات في المجال السيبراني لمواجهة الهجمات السيبرانية، ولاسيما أنشطة الهاكرز الهادفة للابتزاز.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الاثنين، أن المكتب سيكون برئاسة مبعوث خاص يصادق على تعيينه الكونغرس.

وأوضح أن المكتب سيركز جهوده على الأمن الدولي في المجال السيبراني، والسياسات الرقمية الدولية و"الحرية الرقمية".

وستعين الخارجية أيضا مبعوثا لشؤون التكنلوجيات الحيوية والمتطورة.

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وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المكتب الجديد سيتولى مهام التصدي للهجمات السيبرانية على البنية التحتية للأجهزة الحكومية الأمريكية ومنع سرقة الملكية الفكرية والتدخلات في الانتخابات.

ومن غير المعروف من سيترأس المكتب الجديد، ولكن من المتوقع أن تشرف على هذا الاتجاه نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان خلال العام الأول من عمل المكتب على الأقل.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أشارت قبل أسبوعين إلى أن إجمالي المبالغ التي تم دفعها للهاكرز الذين استهدفوا الأجهزة الحكومية الشركات ببرمجيات خبيثة لغرض الابتزاز، بلغ 590 مليون دولار خلال الأشهر الستة من العام الجاري.

المصدر: وكالات