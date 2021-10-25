مقتل شخصين في تفجير بحافلة في أوغندا
Reuters خبراء متفجرات أوغنديون في موقع الانفجار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl58
قتل شخصان على الأقل في انفجار بحافلة في مدينة أوغندية جاء بعد يومين على تفجير في العاصمة كمبالا، يعتقد أن يكون مرتكبوه على صلة بـ "داعش"
وقال متحدث عسكري إنه لم يعرف حتى الآن سبب انفجار الحافلة الذي وقع في بلدة لونجالا، على الطريق الرئيسي بين كمبالا وماساكا.
وكانت الشرطة الأوغندية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تحقق فيما إذا كان مقاتلون متحالفون مع تنظيم "داعش" نفذوا التفجير الذي وقع في العاصمة ليل السبت وأودى بحياة شخص وأصاب ثلاثة آخرين.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.