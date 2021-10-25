السفارة الروسية في الخرطوم تؤكد تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية

أعلنت السفارة الروسية في الخرطوم، اليوم الاثنين، أن خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية معطلة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفارة الروسية أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تم حجبها.

ويشهد السودان منذ فجر اليوم اضطرابات أمنية بعد استيلاء الجيش على السلطة واعتقال عدد من الوزراء والقيادات المدنية.

وأعلن في وقت لاحق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات.

وتشهد الخرطوم احتجاجات رافضة لما اعتبره السودانيون انقلابا، واشتباكات بين المتظاهرين من جهة والجيش والقوى الأمنية، من جهة أخرى.

المصدر: RT + نوفوستي