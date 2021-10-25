"رويترز": إصابات كورونا العالمية تتجاوز 243.65 مليون والوفيات أكثر من 5.1 مليون

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 243.65 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي وفيات الجائحة إلى 5 ملايين و180486.

وأشارت الوكالة، إلى أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

من جهته، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، أن "لدى البشرية كل الفرص للتغلب على وباء فيروس كورونا".

وقال: "الوباء سينتهي عندما يقرر العالم القضاء عليه. إنه في أيدينا".

وأضاف: "البشرية لديها كل الوسائل لهزيمة الفيروس، ومع ذلك، فإن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بشكل جيد".

وأشار إلى أن "هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تحصين 40% على الأقل من سكان كل دولة بحلول نهاية هذا العام"، مشددا على أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تزامنت تصريحات الدول والشركات التي تتحكم في توريد اللقاح مع أفعالها".

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"