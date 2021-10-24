نيجيريا.. مصرع 25 شخصا بانفجار مصفاة للنفط

أعلن في نيجيريا أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا مصرعهم بانفجار في مصفاة نفط غير مرخصة فى ولاية ريفرز جنوب البلاد.

وذكر مصدر مطلع أن "الحادث وقع صباح الجمعة، ولم يكشف عنه إلا بعد يومين".

ولم تتمكن السلطات بعد من التعرف على الضحايا، اللذين يتضح أنه كان بينهم قاصرون.

ولم تفصح السلطات عن سبب الحادث.

المصدر: "تاس"