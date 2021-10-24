حرس الحدود الروسي يعتقل عمدة مدينة ليتوانية انتهك الحدود

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اللتوانية فيتوتا أوميزيت-كوليشين، أن حرس الحدود الروسي اعتقل برونيوس ماركوسكاس عمدة مدينة كلايبيدا و3 من رفاقه بتهمة انتهاك الحدود الروسية.

وقالت: "هناك 3 مواطنين ليتوانيين محتجزين لدى الجانب الروسي.. موظفو القنصلية لدى موسكو يواصلون اتصالاتهم".

وأضافت: "تم توقيف السياسي على متن قارب في بحيرة كورونيان مع اثنين من أصدقائه بتهمة انتهاك الحدود الروسية".

من جهتها، أكدت دائرة الحدود الليتوانية الخبر، وقالت: "حدث الأمر مصادفة".

وأضافت: "مثل هذه الحوادث تقع عدة مرات خلال العام"، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن الجانب الروسي.

المصدر: "نوفوستي"