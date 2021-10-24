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وسائل إعلام: راية "داعش" ترفرف فوق قرية وسط أفغانستان

أخبار العالم

وسائل إعلام: راية
AP Ahmad Halabisaz
عناصر لحركة "طالبان"
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي رفع رايته فوق إحدى قرى مديرية دهراوود في ولاية أروزكان وسط البلاد.

ونقلت صحيفة "اطلاعات روز" اليوم الأحد عن مصدر محلي تأكيده أن عناصر "داعش" رفعوا أعلامهم السوداء قبل أربعة أيام فوق قرية دهزك في المديرية المذكورة.

وذكر المصدر أن "داعش" ناشد السكان في مساجد قريتي زرتالي ومرجي في المديرية نفسها التعاون معه ووزع عليهم رسائل دعاهم فيها للانضمام لصفوفه لقاء 30 ألف أفغاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة "طالبان" بدورها عززت الإجراءات الأمنية حول القرى المذكورة، دون أن تعلق على ما يشاع عن انتشار التنظيم فيها.

وسبق أن أفادت وسائل الإعلام بأن "داعش" رفع أعلامه فوق عدة مناطق في ولاية تخار شمال شرقي البلاد.

المصدر: "اطلاعات روز"

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