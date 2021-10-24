 
مباشر

وسائل إعلام أفغانية: اشتباكات عنيفة في هرات

أخبار العالم

وسائل إعلام أفغانية: اشتباكات عنيفة في هرات
AP Rahmat Gul
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkri

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة هرات شمال غربي البلاد.

وأكدت وكالة "آماج نيوز" اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مواجهات ضارية تتواصل منذ عدة ساعات في المنطقة الـ15 من المدينة، ولم يتضح بعد ما هي الجهة الثانية التي تواجهها حركة "طالبان".

ولم تعلق "طالبان" على الموضوع بعد، وسط تداول ادعاءات متضاربة بهذا الشأن يزعم بعضها أن الحركة تشتبك مع عناصر لتنظيم "داعش".

ونشرت "آماج نيوز" مقطع فيديو يوثق دوي إطلاق الرصاص في المدينة، ولقطات أخرى تظهر إطلاق النار وسط شارع، ولم يتضح ما إذا كان هذا الفيديو التقط في هرات.

المصدر: "آماج نيوز" + "سبوتنيك-أفغانستان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا