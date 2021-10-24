وسائل إعلام أفغانية: اشتباكات عنيفة في هرات

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة هرات شمال غربي البلاد.

وأكدت وكالة "آماج نيوز" اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مواجهات ضارية تتواصل منذ عدة ساعات في المنطقة الـ15 من المدينة، ولم يتضح بعد ما هي الجهة الثانية التي تواجهها حركة "طالبان".

ولم تعلق "طالبان" على الموضوع بعد، وسط تداول ادعاءات متضاربة بهذا الشأن يزعم بعضها أن الحركة تشتبك مع عناصر لتنظيم "داعش".

ونشرت "آماج نيوز" مقطع فيديو يوثق دوي إطلاق الرصاص في المدينة، ولقطات أخرى تظهر إطلاق النار وسط شارع، ولم يتضح ما إذا كان هذا الفيديو التقط في هرات.

#تازه

درگیری مسلحانه با طالبان در هرات



منابع به آماج می‌گویند که درگیری مسلحانه شدید در مربوطات ناحیه‌ی پانزدهم شهر هرات از ساعت پیش آغاز و تاکنون جریان دارد. تا هنوز روشن نیست که این درگیری طالبان با چه کسانی صورت گرفته است‌. طالبان نیز تاکنون چیزی نگفته‌اند.#آماج_نیوزpic.twitter.com/5zVcCsGlaM — Aamaj News (@aamajnews24) October 24, 2021

درگیری مسلحانه میان‌گروهی



نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌‌شود نشان می‌دهد که شماری از افراد به ظاهر طالبان باهم درگیری مسلحانه می‌کنند.



زمان و محل دقیق این نوار مشخص نیست. طالبان نیز تاکنون در مورد چیزی نگفته‌اند. #آماج_نیوزpic.twitter.com/IJquOjEVM1 — Aamaj News (@aamajnews24) October 24, 2021

المصدر: "آماج نيوز" + "سبوتنيك-أفغانستان"