وسائل إعلام أفغانية: اشتباكات عنيفة في هرات
أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة هرات شمال غربي البلاد.
وأكدت وكالة "آماج نيوز" اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مواجهات ضارية تتواصل منذ عدة ساعات في المنطقة الـ15 من المدينة، ولم يتضح بعد ما هي الجهة الثانية التي تواجهها حركة "طالبان".
ولم تعلق "طالبان" على الموضوع بعد، وسط تداول ادعاءات متضاربة بهذا الشأن يزعم بعضها أن الحركة تشتبك مع عناصر لتنظيم "داعش".
ونشرت "آماج نيوز" مقطع فيديو يوثق دوي إطلاق الرصاص في المدينة، ولقطات أخرى تظهر إطلاق النار وسط شارع، ولم يتضح ما إذا كان هذا الفيديو التقط في هرات.
#تازه— Aamaj News (@aamajnews24) October 24, 2021
درگیری مسلحانه با طالبان در هرات
منابع به آماج میگویند که درگیری مسلحانه شدید در مربوطات ناحیهی پانزدهم شهر هرات از ساعت پیش آغاز و تاکنون جریان دارد. تا هنوز روشن نیست که این درگیری طالبان با چه کسانی صورت گرفته است. طالبان نیز تاکنون چیزی نگفتهاند.#آماج_نیوزpic.twitter.com/5zVcCsGlaM
درگیری مسلحانه میانگروهی— Aamaj News (@aamajnews24) October 24, 2021
نوار تصویری که در شبکههای اجتماعی دست بهدست میشود نشان میدهد که شماری از افراد به ظاهر طالبان باهم درگیری مسلحانه میکنند.
زمان و محل دقیق این نوار مشخص نیست. طالبان نیز تاکنون در مورد چیزی نگفتهاند. #آماج_نیوزpic.twitter.com/IJquOjEVM1
المصدر: "آماج نيوز" + "سبوتنيك-أفغانستان"
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