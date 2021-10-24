زلزال قوي يضرب تايوان

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب تايوان اليوم الأحد.

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وأوضح مكتب الأرصاد أن الزلزال وقع على عمق 66.8 كيلومترا، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار أو خطر حدوث تسونامي.

هذا وتم إغلاق مترو تايبيه لفترة وجيزة بسبب الهزات، ولكن أعيد فتحه بعد ذلك بوقت قصير، بينما أشارت شركة تشغيل الكهرباء التي تديرها الدولة إلى أن الشبكة تعمل كالمعتاد.

ويعتبر الجزء الشرقي للجزيرة من أكثر المناطق خطورة من حيث الزلازل في آسيا.

المصدر: "رويترز"