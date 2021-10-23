"داعش" يتبنى هجوم الكونغو

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر قناته على "تيليغرام" تبنيه هجوما استهدف مؤخرا قرية شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال إنه مسؤول عن الهجوم على قرية كاليمبو التي تبعد 40 كيلومترا شرق مدينة بيني.

وأبلغ سكان قرية كاليمبو، أن "متمردين قتلوا 16 شخصا وأضرموا النار في منازل خلال هجوم وقع الأربعاء الماضي، والذي ألقت جماعة محلية لحقوق الإنسان اللوم فيه على القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في المنطقة".

وأعلنت الجماعة تحالفها علنا مع تنظيم "داعش"، لكن تقريرا صدر من الأمم المتحدة في يونيو الماضي، لم يجد دليلا على تلقي الجماعة دعما مباشرا من التنظيم.

وتنشط جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الغابات الكثيفة القريبة من حدود أوغندا منذ أكثر من 30 عاما، وبدأت في قتل المدنيين بأعداد كبيرة منذ عام 2014.

المصدر: "رويترز"