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هروب مئات السجناء من سجن في نيجيريا 

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هروب مئات السجناء من سجن في نيجيريا 
Globallookpress
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ذكرت مصلحة السجون في نيجيريا السبت أن مسلحين هاجموا سجنا في ولاية أويو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وأطلقوا سراح ما يزيد على 800 نزيل بالقوة، في ثالث هجوم كبير من نوعه هذا العام.

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وأضافت مصلحة السجون في بيان أن المهاجمين كانوا مدججين بالسلاح وأنهم تمكنوا من الدخول إلى ساحة السجن بتفجير الجدران بالديناميت بعد تبادل إطلاق النار مع الحراس.

وتابع البيان أن نحو 575 نزيلا، جميعهم قيد المحاكمة، لا يزالون في عداد المفقودين بينما تم القبض على 262 من الفارين منذ ذلك الحين، مضيفا أنه لم يبق بالسجن سوى 64 نزيلا.

وذكر البيان أنه "بينما تم إخراج جميع المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة من السجن بالقوة، لم يتم تخريب الزنازين التي يحتجز بها المحكوم عليهم".

يأتي هجوم السجن في أويو في أعقاب هجمات مماثلة في ولاية إيمو في أبريل حين جرى إطلاق سراح أكثر من 1800 سجين، بينما تم إطلاق سراح 266 سجينا آخر بالقوة في ولاية كوجي الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"

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