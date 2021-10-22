السفارة الروسية في صربيا: لا نعترف بقرار حكومة كوسوفو طرد اثنين من دبلوماسيينا

أعلنت السفارة الروسية لدى صربيا بعد قرار رئيسة حكومة كوسوفو فيوسا عثماني طرد دبلوماسيين روسيين، أنها "لا تعترف بهذا القرار"، نظرا لعدم اعتراف روسيا باستقلال كوسوفو عن صربيا أصلا.

وجاء في بيان صدر عن السفارة: "لا نعترف باستقلال كوسوفو، وهذا ما ينسحب على حكومتها وكياناتها الأخرى.. بالنسبة لنا، قرارات بريشتينا لا قوة قانونية لها، وبموجب قرار مجلس الأمن 1244، نتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (UNMIK)، بما في ذلك بهذه المسألة".

وأضافت السفارة: "نرفض جملة وتفصيلا، محاولات منع دبلوماسيينا المعتمدين لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو من ممارسة أنشطتهم المشروعة".

يذكر أن رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، أعلنت أنها وجهت بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس "لتهديدهما الأمن القومي والنظام الدستوري" في بلادها.

وأضافت: "هياكل جمهورية كوسوفو حازمة في محاربة التأثير الضار لروسيا وتوابعها في المنطقة، والتي تعمل على تدمير إنجازاتنا وإنجازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لذلك، فإننا سوف نواصل العمل عن كثب مع حلفائنا الأمريكيين والأوروبيين لمنع كوسوفو ومنطقتنا من السقوط ضحية لطموحات روسيا المزعزعة للاستقرار"..

ووفقا لعثماني، فإن "أنشطة الدبلوماسيين الروسيين أضرت بالأمن القومي والنظام الدستوري للجمهورية".

المصدر: RT