رئيسة كوسوفو توجّه بطرد دبلوماسيين روسيين

صرحت فيوسا عثماني رئيسة كوسوفو بأنها وجهت بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس "لتهديدهما الأمن القومي والنظام الدستوري" في بلادها.

وقالت عثماني في بيان صدر اليوم الجمعة إنها طلبت من وزارة الخارجية "إعلان المسؤولين الاثنين العاملين في مكتب اتصال الاتحاد الفدرالي الروسي في كوسوفو شخصيتين غير مرغوب فيهما".

وأضافت: "هياكل جمهورية كوسوفو حازمة في محاربة التأثير الضار لروسيا وأتباعها في المنطقة، حيث تعمل على تدمير إنجازاتنا وإنجازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "لذلك، فإننا سوف نواصل العمل عن كثب مع حلفائنا الأمريكيين والأوروبيين لمنع كوسوفو ومنطقتنا من السقوط ضحية لطموحات روسيا المزعزعة للاستقرار".

وأضافت: "أنشطة الدبلوماسيين الروسيين أضرت بالأمن القومي والنظام الدستوري للجمهورية".

المصدر: "أسوشيتد برس"