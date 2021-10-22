إيطاليا.. اعتقال 40 شخصا بينهم مسؤولون ورجال أعمال في قضية تزوير

أوقفت الشرطة الإيطالية 40 شخصا على ذمة قضية تزوير طالت عقود خدمات المستشفيات والجنائز في نابولي.

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وقالت الشرطة إن بين المعتقلين مسؤولين عموميين ورجال أعمال، قد يكونوا متورطون في التلاعب بالعطاءات وابتزاز الشركات العاملة في المستشفيات.

وأضافت الشرطة أن الشركات تعمل في قطاعات نقل المرضى وخدمات الجنازات والبناء والنظافة.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"