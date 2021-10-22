الاتحاد الأوروبي يؤكد نيّته فرض عقوبات على بيلاروس بسبب أزمة الهجرة

أكد قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم اليوم استعدادهم لفرض عقوبات شخصية ضد بيلاروس على خلفية أزمة الهجرة على الحدود، التي تلوم فيها بروكسل مينسك.

وجاء في بيان نشر في ختام القمة: "سيواصل الاتحاد الأوروبي معارضة الهجوم المزدوج المستمر الذي بدأه النظام البيلاروسي واعتماد مزيد من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات البيلاروسية".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن "الشركات والأفراد المتورطين في نقل المهاجرين عبر بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي مهددون بالعقوبات".

بدوره، أكد وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن "مينسك عرضت على بروكسل إجراء مشاورات حول مشكلة الهجرة، لكن الاتحاد الأوروبي يرفض ذلك".

وحذر مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO) من خطر تفاقم قضية المهاجرين غير الشرعيين على حدود بيلاروس مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب نينا غريغوري الأحد الماضي: "الوضع في البلدان الواقعة على الحدود مع بيلاروس خطير للغاية. وبالتأكيد لا يمكن حله في المستقبل القريب".

وأشارت غريغوري إلى أن "لاتفيا وليتوانيا أكثر الدول معاناة من أزمة المهاجرين".

المصدر: RT