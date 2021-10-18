ألمانيا: لوكاشينكو يقود شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا ويجب معاقبة شركات طيران تستفيد من ذلك

اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بقيادة شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا، مهددا بمعاقبة شركان الطيران المتورطة في هذه الأنشطة المزعومة.

وحمل ماس اليوم الاثنين، لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، لوكاشينكو المسؤولية عن استغلال المهاجرين كآلية للضغط على الدول الأوروبية، واصفا الرئيس البيلاروسي بأنه "ليس سوى رئيس شبكة حكومية لتهريب المهاجرين".

وشدد ماس على أن دول الاتحاد لن تعود تصرف النظر عن تحقيق بعض شركات الطيران أرباحا من خلال نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، مضيفا: "يجب علينا مناقشة ضرورة أن تكون عواقب بالنسبة لمثل هذه الشركات ضرورة فرض عقوبات عليها سنظهر بها بوضوح أننا لسنا مستعدين للتسامح مع هذا الوضع".

ويأتي ذلك على خلفية تبادل بيلاروس من جانب وليتوانيا ولاتفيا وبولندا من جانب آخر في الآونة الأخيرة اتهامات بافتعال أزمة هجرة من خلال جر حشود من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، إلى الحدود، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

وسبق أن أعلن لوكاشينكو أن بيلاروس لم تعد مستعدة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي لأن قدراتها محدودة بسبب العقوبات الغربية.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"