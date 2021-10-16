بغداد تتحرك بشأن العراقيين العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية
Reuters Kacper Pempel
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أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، تقديم طلب إلى الصليب الأحمر البولندي يتعلق بوضع العراقيين العالقين على حدود بيلاروس.
وقال المتحدث في بيان صحفي: "بتوجيه وزير الخارجية فؤاد حسين تطالب سفارة جمهورية العراق في بولندا، منظمة الصليب الأحمر البولندي بالوصول إلى طالبي اللجوء من مواطنينا العالقين على الحدود الشرقية مع بيلاروسيا".
وأضاف، أن "هذا المطلب يتضمن قديم المساعدات العاجلة لإنقاذ حياتهم، وتمكين وفود السفارة من استكمال إجراءات إثبات الرعوية وإصدار الجوازات المؤقتة لهم لتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق".
المصدر: RT
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