بغداد ومنظمة الهجرة الدولية تبحثان إعادة العراقيين العالقين في ليتوانيا "طوعيا"
بحثت وزارة الخارجية العراقية مع منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، تسهيل إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية من ليتوانيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "الوفد القنصلي العراقي اجتمع مع مدير منظمة الهجرة الدولية في ليتوانيا، وناقشا شؤون طالبي اللجوء العراقيين وظروفهم الإنسانية، وتسهيل إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية إلى البلاد".
وأضاف أن "الوفد العراقي أكد خلال الاجتماع ضرورة مراعاة حقوق الإنسان والحالات الإنسانية الحرجة وتوفير المتطلبات العاجلة".
وأشار الصحاف إلى "رغبة عدد من المواطنين للعودة إلى الوطن بعد حصولهم على جوازات المرور من الوفد القنصلي".
وتابع أن "️الوفد القنصلي يواصل عمله في إصدار جوازات المرور في موقع مخيمات اللاجئين ويبذل الجهود الحثيثة للقاء أكبر عدد ممكن من العراقيين المتواجدين في 29 مخيما بمناطق مختلفة في ليتوانيا".
المصدر: RT
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