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إدراج الأردن وتركيا ومالي على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب

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إدراج الأردن وتركيا ومالي على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب
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أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت هيئة مراقبة التمويل العالمي على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية ومن بينها "داعش" والقاعدة.

يتبع..

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