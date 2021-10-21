إدراج الأردن وتركيا ومالي على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت هيئة مراقبة التمويل العالمي على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية ومن بينها "داعش" والقاعدة.

It's the final day of the FATF plenary. Delegates from governments around the world and partner organisations, including the @UN, @IMFNews & @WorldBank, have been discussing key money laundering and terrorist financing issues. News conference at 1530GMT➡️https://t.co/1y85OslWzS — FATF (@FATFNews) October 21, 2021

يتبع..