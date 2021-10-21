بوتين: الإنسانية دخلت في عهد جديد منذ 3 عقود وبدأ البحث عن توازن جديد وأساس للنظام العالمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الإنسانية دخلت في عهد جديد منذ 3 عقود وبدأ البحث عن توازن جديد وأساس للنظام العالمي.

وقال في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ18 لمنتدى فالداي الدولي، في مدينة سوتشي، إن "لم يكن من الممكن إيجاد دعم لتوازن جديد في العالم ولاحظ "الفائزون في أوليمبوس" أن الأرض تنزلق من تحت أقدامهم".

وأضاف: "التغيرات المناخية باتت أمرا عاديا وشاهدنا الفيضانات والحرائق في مختلف أنحاء العالم".

وتابع: "سكان الدول النامية يفقدون الأمل بالمستقبل وذلك يؤدي إلى زيادة الهجرة.. كان من المفترض أن توحد جائحة كورونا الناس وما حدث العكس زادت حدة الخلافات".

وتطرق الرئيس الروسي إلى النظام العالمي، وقال: "الهيمنة الغربية تتراجع أمام المنظومة المتعددة وهذا أمر جديد في النظام العالمي".

وأوضح أن "الثورة هي السبيل إلى تفاقم الأزمة وليس الخروج منها".

بوتين: في تشكيل نهجنا، سنسترشد بمبادئ المحافظة المعقولة، كان المفروض أن يحدث هذا قبل بضع سنوات، لكن لم تصل الانفعالات في الساحة الدولية إلى حدتها الحالية، رغم أنه يمكننا بالطبع القول أن الغيوم كانت تتكاثف حتى في ذلك الوقت

وأضاف، أنه "بما أن العالم يمر الآن بانهيار بنيوي، فإن أهمية المحافظة المعقولة كأساس للمسار السياسي قد ازدادت عدة مرات

بوتين: أعتقد انها وحشية عندما يتم تعليم الأطفال في الغرب أن الصبي يمكن أن يصبح فتاة

بوتين: النقاش حول حقوق الرجال والنساء في الغرب تحول إلى وهم مطلق

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بوتين: من النبل محاربة العنصرية، لكن في الثقافة الجديدة تتحول المسألة إلى الاتجاه المعاكس

بوتين: لا تكمن تناقضاتنا مع الغرب الحديث في المستوى الأيديولوجي أو الاقتصادي، بل في المبادئ الأساسية لموقفنا من الحياة نفسها وبنيتها.. وفي كل عام يبتعدون أكثر فأكثر

بوتين: الجميع يقولون إن النموذج الحالي للرأسمالية، والذي هو اليوم أساس البنية الاجتماعية في الغالبية العظمى من البلدان، قد استنفد نفسه

بوتين: ما نراه حاليا في سوق الطاقة دليل آخر على فشل الرأسمالية

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وشمل جدول أعمال المنتدى الذي استمر لـ4 أيام مواضيع وقضايا متنوعة سيتم التطرق إليها خلال الأيام الأربعة، وأهمها: "التغيير العالمي - القرن 21: الإنسان، القيم، الدولة".

ومن بين الموضوعات التي أعلن عنها المنظمون أيضا قضايا الحرية والمجتمعات المنغلقة في العالم، والذكاء الاصطناعي، والصراع الدولي من أجل التفوق التكنولوجي.

وسيتحدث أعضاء المنتدى أيضا، عن السياسة الروسية في ضوء الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وهو موضوع يكتسب مكانة متزايدة على جدول الأعمال الدولي.

وشارك خلال المنتدى الحالي تقريبا 140 شخصا، منهم 65 شخصا يمثلون حكومات وشركات ومؤسسات أجنبية، بالإضافة إلى ذلك، يشارك أكثر من 150 شخصا في المناقشات عن بعد.

ويلتقي بوتين تقليديا بالمشاركين في المنتدى منذ إنشائه في عام 2004، حيث عقد المؤتمر الأول بالقرب من بحيرة فالداي في روسيا، وتعقد الاجتماعات عادة في مدينة سوتشي.

المصدر: RT