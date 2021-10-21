بوتين: القرار حول رفع "طالبان" من قائمة الإرهاب يعود للأمم المتحدة لكننا نتجه إلى ذلك

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القرار حول رفع اسم حركة "طالبان" من قائمة التنظيمات الإرهابية يعود للأمم المتحدة، لكنه اعتبر أن الأمور تتجه نحو ذلك.

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وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي اليوم الخميس، ردا على سؤال حول الموضوع: "المسألة لا تكمن في موقف روسيا، وكما ترون نحن نتعاون مع ممثلي طالبان وندعوهم إلى موسكو ونتواصل معهم داخل أفغانستان. يكمن الأمر في أن هذه القرارات تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ونحن جميعا نتوقع من طالبان، التي تسيطر على الأوضاع في أفغانستان، أن الأمور ستسير في سياق إيجابي".

وأوضح أن روسيا ستتخذ قرارها حول إزالة "طالبان" من قائمة التنظيمات الإرهابية انطلاقا من هذا الأمر، مشيرا إلى أن بلاده ستكون متضامنة مع الأمم المتحدة في هذا السياق.

وبين في الوقت ذاته : "يبدو لي أننا نتجه نحو ذلك، وموقف روسيا سيتمثل في التحرك في هذا الاتجاه، لكن يجب اتخاذ هذا القرار في نفس الإطار الذي تم ضمنه إدراج الحركة في قائمة لتنظيمات الإرهابية".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد، لتعلن يوم 7 سبتمبر عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.

المصدر: RT