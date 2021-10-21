بوتين: التعاون الروسي الأمريكي في مكافحة الإهاب ممكن وضروري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب أمر ضروري، وأعرب عن رغبته في تعميق العمل المشترك في هذا المجال.

وقال بوتين خلال منتدى "فالداي" الدولي للحوار اليوم الخميس: "أعتقد أن التعاون في مكافحة الإرهاب بين روسيا والولايات المتحدة أمر ممكن ومرجو، بل وضروري. أكدنا مرارا أنه من الواضح أن التهديد مشترك وخطورته لا تتراجع للأسف مقارنة مع ما كان منذ 20 عاما، بل على العكس نرى توسعا معينا لهذا التهديد الذي صار يحمل طابعا عالميا ولا يمكن مكافحته بشكل فعال إلا من خلال توحيد الجهود".

وأشار بوتين إلى أن الجهات المعنية الروسية الأمريكية على اتصال في هذا المجال، لكنه اعتبر أنه يمكن العمل على مكافحة التهديد الإرهابي "بشكل أعمق".

وتابع: "نحن ممتنون للشركاء الأمريكيين على المعلومات التي مكنتنا من إحباط عمليات إرهابية في أراضي روسيا. وأؤكد أننا سنفعل كل ما بوسعنا وسنقدم في الوقت المناسب المعلومات التي ستتوفر لدينا للشركاء الأمريكيين إن كانت تهمهم. أود التشديد مرة أخرى على أن ذلك يصب في مصلحة الجميع".

المصدر: RT