تحطم مقاتلة وسط الهند دون سقوط ضحايا

أعلن سلاح الجو الهندي أن مقاتلة تابعة له تحطمت صباح اليوم الخميس وسط البلاد نتيجة لعطل فنية، أثناء تنفيذها تحليقا تدريبيا.

وأكد سلاح الجو على حسابه الرسمي في "تويتر" أن طيار المقاتلة فرنسية الصنع من طراز "ميراج 2000" قفز من الطائرة ونجا، مشيرا إلى أن أوامر صدرت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

An IAF Mirage 2000 aircraft experienced a technical malfunction during a training sortie in the central sector this morning. The pilot ejected safely. An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 21, 2021

وتداولت وسائل إعلام هندية لقطات تظهر حطام الطائرة المنكوبة في منطقة مفتوحة على بعد ستة كيلومترات عن مدينة بهيند‎ في ولاية مدهيا برديش.

المصدر: RT + NDTV