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تحطم مقاتلة وسط الهند دون سقوط ضحايا

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تحطم مقاتلة وسط الهند دون سقوط ضحايا
AP Bikas Das
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أعلن سلاح الجو الهندي أن مقاتلة تابعة له تحطمت صباح اليوم الخميس وسط البلاد نتيجة لعطل فنية، أثناء تنفيذها تحليقا تدريبيا.

وأكد سلاح الجو على حسابه الرسمي في "تويتر" أن طيار المقاتلة فرنسية الصنع من طراز "ميراج 2000" قفز من الطائرة ونجا، مشيرا إلى أن أوامر صدرت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وتداولت وسائل إعلام هندية لقطات تظهر حطام الطائرة المنكوبة في منطقة مفتوحة على بعد ستة كيلومترات عن مدينة بهيند‎ في ولاية مدهيا برديش.

المصدر: RT + NDTV

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