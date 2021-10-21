تقرير: قائد لانتحاريي "طالبان" في كابل يتولى منصبا بارزا في الشرطة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن حركة "طالبان" عينت لمنصب رفيع المستوى في الشرطة قياديا كان في السابق يشرف على تنفيذ الهجمات الانتحارية في العاصمة كابل.

وذكرت الصحيفة أمس الأربعاء أن القيادي المدعو زبير مطمن البالغ من العمر 39 عاما الذي قاد في السابق مجموعات الانتحاريين في كابل تولى مؤخرا قيادة شرطة أحد أحياء العاصمة وباشر العمل على أمور مثل تسوية الخلافات العائلية.

ونقلت الصحيفة عن مطمن قوله إن القوات الأمريكية والسكان المحليين المتعاونين معها كانوا في السابق "أهدافا مشروعة" لهجمات "طالبان"، في حين كانت الحركة تحاول "إحلال نظام إسلامي حقيقي"، مشددا على أنه يخدم المهمة نفسها في وظيفته الجديدة.

وقال: "في السابق خدمت الإسلام والآن أخدم الإسلام أيضا، وليس هناك أي فارق".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الشرطيين" تحت إمرة مطمن لا يتلقون أجور ولم يخضعوا لأي تدريب على أداء العمل الشرطي، ومن غير الواضح ماهية القوانين التي ينفذونها سوى تفسيرهم للشريعة الإسلامية.

المصدر: "وول ستريت جورنال"