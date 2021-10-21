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موسكو: انضمام أوكرنيا للناتو خطوة ستكون لها عواقب

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موسكو: انضمام أوكرنيا للناتو خطوة ستكون لها عواقب
Sputnik
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حذرت الخارجية الروسية اليوم الخميس من عواقب انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو، مشيرة إلى أن ذلك سيكون خطوة "خطيرة للغاية"، ستضطر موسكو للرد عليها.

جاء ذلك في معرض حديث أدلى به أندريه رودنكو، نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة "نوفوستي" تعليقا على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن احتمالات عضوية أوكرانيا للحلف قال فيها إن الدول الأخرى ليس لها حق النقض في انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأكد دعم واشنطن لكييف في تطلعاتها "الأطلسية".

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ولفت رودينكو إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه المواقف عن مسؤولين في دول الناتو، كما أن هذا النهج تثبته في الوثائق الرسمية للحلف.

وقال: "لكننا نركز ليس على المواقف الرسمية بل على الخطوات العملية، ونعتقد أن ذلك سيكون خطوة خطيرة للغاية ستجبر روسيا على الرد بشكل مناسب".

واضاف الدبلوماسي الروسي: "بما أن هذه مفاوضات بين الناتو وأوكرانيا، فإن الأمر متروك لهما لتقرير ما هو المطلوب ومتى، لكننا وجهنا لهم نوعا من التحذير من أن أي خطوة ستكون لها عواقب. الناتو على علم بموقفنا بشأن أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"

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