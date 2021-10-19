وزير الدفاع الأمريكي: لا توجد دولة ثالثة لديها حق النقض على تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أنه "لا توجد دولة ثالثة لديها حق النقض (الفيتو) على تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو".

إقرأ المزيد

وجاء ذلك في إفادة صحفية أدلى بها لويد أوستن بشأن زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عندما سئل عن اعتراضات روسيا على انضمام أوكرانيا للناتو.

وقال أوستن: "لا يوجد بلد ثالث لديه حق النقض على قرارات عضوية الناتو..أوكرانيا، كما سمعتموني أقول سابقا، لها الحق في تقرير سياستها الخارجية المستقبلية، ونتوقع أنها ستكون قادرة على فعل ذلك دون أي تدخل خارجي"، وادعى أن "روسيا بدأت الصراع في شرق أوكرانيا وكانت عقبة أمام حله السلمي".

المصدر: RT