بايدن يعرب عن قلقه إزاء الصواريخ الصينية فرط الصوتية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إنه قلق بشأن الصواريخ الصينية فرط الصوتية، بعد أيام من تقرير إعلامي أفاد بأن بكين اختبرت سلاحا تفوق سرعته سرعة الصوت.

وردا على سؤال من قبل الصحفيين عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن الصواريخ الصينية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قال بايدن "نعم".

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن الصين أطلقت في أغسطس الماضي، صاروخا فرط صوتيا قادرا على حمل رأس نووي.

من جانبها نفت بكين صحة هذه التقارير، وأعلنت أنها لم تختبر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، بل نوعا جديدا من المركبات الفضائية.

المصدر: وكالات