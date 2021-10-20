وزير الصحة البريطاني: حددنا نسخة جديدة من متغير "دلتا" والإصابات اليومية قد تصل إلى 100 ألف

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الأربعاء إن السلطات الصحية في بلاده حددت نسخة جديدة منتشرة من متغير "دلتا"، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يدعو للاعتقاد أن هذا المتغير أخطر".

وأوضح جاويد في مؤتمر صحفي أن عدد المصابين بكوفيد -19 في بريطانيا قد يرتفع إلى 100 ألف يوميا، لكنه أضاف أن الحكومة لن تنفذ ما يسمى "الخطة ب" الخاصة بإجراءات الطوارئ في الوقت الحالي.

وأضاف: "نحن نراقب البيانات من كثب ولن ننفذ خطتنا (ب) الخاصة بالإجراءات الطارئة في هذه المرحلة، لكننا سنبقى يقظين ونستعد لجميع الاحتمالات."

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نقلت عن علماء قولهم إنهم يتتبعون بقلق سليلا لمتحور "دلتا" من فيروس كورونا، لافتين إلى أنه قد يكون أكثر عدوى من متغير "دلتا" الأصلي.

ويتعلق الأمر بالمتغير AY.4.2 الذي تعرف عليه مؤخرا علماء يتابعون التطور الجيني لـ"دلتا"، وأوضحوا أنه يمثل بالفعل ما يقرب من 10 في المائة من الإصابات في بريطانيا.

المصدر: "رويترز" + RT