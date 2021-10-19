مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت على تقرير ازدراء ضد ستيف بانون

أفاد مصدر مطلع بأن مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت يوم الخميس على "تقرير ازدراء للكونغرس" ضد ستيف بانون، وهو مساعد الرئيس السابق دونالد ترامب لفترة طويلة.

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وكانت اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب بمجلس النواب الأمريكي يوم 6 يناير المنصرم أوضحت أن بانون رفض التعاون مع تحقيقاتها، ودعت إلى إقرار تقرير ازدراء ضده.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الجمعة إن وزارة العدل الأمريكية يجب أن تحاكم الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول لكنهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم، في إشارة إلى بانون.

المصدر: "رويترز"