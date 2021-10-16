بايدن: يجب محاكمة من يرفضون الإدلاء بشهادتهم في التحقيق بشأن أحداث 6 يناير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن وزارة العدل الأمريكية يجب أن تحاكم الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول لكنهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف بايدن عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عن أولئك الذين يرفضون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب بمجلس النواب الأمريكي: "يجب أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم".

وقالت اللجنة يوم الخميس إنها ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء للتصويت على إقرار تقرير ازدراء ضد ستيف بانون، المستشار المخضرم للرئيس السابق دونالد ترامب، موضحة أن بانون رفض التعاون مع تحقيقاتها.

المصدر: "رويترز"