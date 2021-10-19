"طالبان" تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ولاية بغلان بشمال البلاد

نقلت وسائل إعلام محلية أن حركة "طالبان" أطلقت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بدأت في بولي خومري وسط ولاية بغلان بشمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "بختار" عن رئيس دائرة الصحة عبد العليم جعفري، قوله إن حملة التلقيح انطلقت في بولي خومري وسط الولاية، وتم تطعيم 50 ألف شخص في يومين، ولم تسجل أي آثار جانبية.

المصدر: سبوتنيك أفغانستان